Alcaraz-Shelton oggi al Roland Garros: orario, precedenti e diretta TV

Carlos Alcaraz torna protagonista al Roland Garros 2025 per gli ottavi di finale, dove affronterà l’americano Ben Shelton in un match atteso e ricco di spunti. L’incontro è in programma oggi, domenica 1° giugno, sul Campo Centrale.

Per Alcaraz si tratta del terzo confronto diretto con Shelton: nei due precedenti, il tennista spagnolo ha sempre avuto la meglio. Alcaraz arriva all’appuntamento dopo aver superato Damir Dzumhur nel terzo turno, mentre Shelton ha ottenuto l’accesso agli ottavi eliminando l’italiano Luca Gigante.

Leggi anche Panatta: Al Roland Garros sarà sfida tra Sinner e Alcaraz, sono di un altro livello

Il match tra Alcaraz e Shelton si giocherà non prima delle 14:30, sul Philippe Chatrier, il campo principale dello Slam parigino.

Tutti gli incontri del Roland Garros 2025, compreso Alcaraz-Shelton, saranno trasmessi in diretta TV su Eurosport, disponibile per gli abbonati Sky. In alternativa, sarà possibile seguirli in streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Timvision e Discovery+.