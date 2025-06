Arriva l'aggiornamento 1.28 di DAYZ

L’AGGIORNAMENTO 1.28 DI DAYZ INTRODUCE GLI EVENTI DINAMICI, NUOVA POTENZA DI FUOCO E RIVISITAZIONE DEL SISTEMA DI GUIDA

Bohemia Interactive è lieta di annunciare il rilascio dell'aggiornamento 1.28 per DayZ, ora disponibile su PC, Xbox e PlayStation. Questo aggiornamento si basa sul feedback della community raccolto durante la fase sperimentale e introduce eventi dinamici nel mondo di gioco, un arsenale ampliato e la sincronizzazione dei veicoli.

Oltre ad arricchire l'esperienza di sopravvivenza su Sakhal con relitti dinamici, questo aggiornamento migliora l'intera esperienza di DayZ. Sentirete la differenza in ogni scontro a fuoco all'angolo grazie a una maggiore maneggevolezza delle armi, in ogni viaggio su strada grazie a una migliore fisica delle auto e in ogni colpo esploso grazie ai nuovi suoni delle armi da fuoco. L'aggiornamento riflette l'impegno costante del team di sviluppo nell'evolvere DayZ in ogni occasione. Che siate un lupo solitario che sopravvive nelle aspre terre selvagge di Sakhal, un avventuriero che percorre le strade secondarie di Chernarus o una squadra che combatte guerre a lungo raggio in Livonia, questo aggiornamento ha tutto quello che vi serve!

Principali caratteristiche e aggiunte dell’Update 1.28

Eventi dinamici su Sakhal

L'isola di Sakhal riceve un notevole sviluppo dell'attività. Lungo la costa compaiono imbarcazioni di pattuglia, sia da pesca che militari, che possono offrire un bottino prezioso. Lungo le strade principali si trovano relitti di ambulanze che forniscono attrezzature mediche di base, anche se spesso sono accompagnati da una folla di infetti. Sono inoltre comparsi alcuni elicotteri distrutti a bordo strada sull'isola di Shantar e sulla penisola di Burukan, che attirano i giocatori verso nuove opportunità e loot. Nel frattempo, sono state segnalate strane attività nelle zone delle sorgenti calde.

Nuove armi da fuoco e accessori

Due nuove armi entrano a far parte dell'arsenale a disposizione degli utenti: l'R12, un fucile semiautomatico con solide opzioni di attacco, e il RAK 37, una SMG calibro .380 con caricatori da 15 e 25 colpi.

Ampliamento di mirini e ottiche

Questo aggiornamento introduce tre nuove opzioni di mirino: il mirino Marksman a lungo raggio, il PSO-6 aggiornato e un mirino Sportpoint a basso ingrandimento. Gli overlay del mirino ora supportano gli stati di danno e i reticoli illuminati, mentre la sovrimpressione del rangefinder ha ricevuto una revisione visiva per una maggiore chiarezza.

Gunplay & miglioramenti Audio

Un profondo cambiamento nell'audio delle armi da fuoco conferisce maggiore profondità e realismo a tutti i fucili non automatici. Anche il sistema di sollevamento delle armi da fuoco è stato rielaborato, con l'introduzione di un nuovo stato “pullback” quando le armi entrano in contatto con gli ostacoli.

Rework completo della sincronizzazione veicoli

La guida in DayZ riceve un importante aggiornamento con una revisione completa della sincronizzazione client-server dei veicoli. Ciò si traduce in un'esperienza più stabile e reattiva, anche in condizioni di alta latenza, quindi il comportamento dei veicoli rimbalzanti o fluttuanti dovrebbe essere ormai un ricordo del passato.

Miglioramenti all’audio dei veicoli

I suoni del motore sono stati perfezionati su più distanze (all'interno, intorno e lontano dal veicolo) per consentire una migliore comunicazione all'interno dell'auto, preservando al contempo un senso di presenza e udibilità per i giocatori vicini.

Per una lista completa delle modifiche e delle aggiunte, visitate il forum ufficiale per le note della patch (PC | Xbox).

Il team di DayZ non ha intenzione di rallentare quest'anno, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori notizie su ciò che arriverà!