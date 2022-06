DayZ - arriva l'Update 1.18

Un aggiornamento esplosivo!



Lancia granate M79

4x varianti fumogene

Esplosivi da 40mm

Gas tossico

C4

Esplosivo a distanza IED

Claymore

Granate a gas tossiche

Lancia fuochi d’artificio

Pistola Derringer

Varianti delle armi Blaze e Revolver

Evento dinamico dei Treni

Maggiori personalizzazioni su Console per community server

Grandi notizie per i fan di DayZ su PC, Xbox e PlayStation. Il popolare gioco di sopravvivenza con gli zombie ha appena reso disponibile l'aggiornamento 1.18, che si concentra sugli esplosivi e amplia il sempre più vasto arsenale di armi del gioco. L'aggiornamento offre anche un nuovo evento dinamico - a tema deragliamento treni - che può portare a incontri inaspettati sulle ferrovie situate in tutta la mappa. Infine, l'aggiornamento include la Derringer compatta, nonché varianti a canne mozze per il fucile Blaze e il Revolver, tra le armi preferite dalla community.Con l'aggiornamento 1.18, i base raiders possono ora usare il Lanciagranate M79 per sfondare le basi dei sopravvissuti ostili. L'M79 offre un'ottima potenza di fuoco, con 3 tipi di munizioni da 40 mm disponibili. I giocatori possono cercare e trovare granate fumogene, granate esplosive e persino le rare granate P-OX, che contengono gas letali.Se siete alla ricerca di un'arma ancora più potente, siete fortunati: ora potete impostare un timer per i nuovi esplosivi al plastico e per gli esplosivi improvvisati, oltre a poter creare un detonatore per attivarli a distanza. Inoltre, con la famosa mina Claymore, avrete la possibilità di ribaltare i risultati di uno scontro a fuoco grazie all'immenso danno direzionale a distanza ravvicinata di questa potentissima arma. Una volta che sarete fuggiti con tutto il bottino, potrete festeggiare con i fuochi d'artificio, che arricchiscono ancor di più questo esplosivo aggiornamento.Avete mai saccheggiato un elicottero che si è schiantato? Allora sapete quanto possano essere emozionanti gli eventi dinamici. Con l'aggiornamento 1.18, DayZ ha ampliato la varietà della mappa aggiungendo gli incidenti ferroviari dinamici. Sono disponibili in tre livelli, dai treni civili a quelli militari, e offrono alcuni dei migliori bottini disponibili, tra cui l'M79. Fate attenzione, però, perché gli ex passeggeri possono manifestarsi in sciami mortali se fate troppo rumore.Un modo per andare avanti in DayZ è quello di sorprendere i nemici con un'arma nascosta. La Derringer, ad esempio, è abbastanza piccola da poter essere infilata in un orsacchiotto di peluches, ma la doppia canna .357 offre un danno sufficiente per infliggere un colpo mortale. E se amate combinare diverse tipologie di armi, sarete entusiasti di sapere che la Blaze e il Revolver ora offrono importanti varianti facilmente realizzabili. Queste varianti riducono il peso dell'arma e il numero di slot necessari nell'inventario, rendendole perfette armi secondarie durante i combattimenti più accesi, quando ricaricare non è un'opzione.Per finire, i proprietari di server sono ora in grado di personalizzarli al meglio (console incluse) grazie a una serie di nuovi strumenti e opzioni.Nel complesso, l'aggiornamento 1.18 offre un caos esplosivo, incontri memorabili e tanto divertimento, facendo sì che questo sia davvero il momento perfetto per unirsi alla community del gioco.L’aggiornamento include:

