DayZ aggiornamento 1.23

DayZ svela grandi cambiamenti con l'aggiornamento 1.23: Spawn rielaborati, nuovi orizzonti, armi da fuoco leggendarie e altro ancora!





Preparatevi a un viaggio epico nel mondo post-apocalittico di DayZ con l'ultimo aggiornamento. L'update 1.23 è ora disponibile su Steam, Xbox e PlayStation. Questo aggiornamento introduce una pletora di eccitanti cambiamenti in-game, tra cui una trasformazione mozzafiato dell'NWAF, un nuovo Skybox bellissimo e dinamico, il ritorno di un'arma da fuoco leggendaria, un sistema di spawn rinnovato e un'infinità di altre emozionanti caratteristiche.





Un nuovo cielo per un’esperienza ancora più immersiva

Una delle caratteristiche principali dell'aggiornamento 1.23 è la straordinaria trasformazione del cielo diurno e notturno. Le nuvole sono ora più distinte, creando uno sfondo visivamente impressionante per il vostro viaggio. La transizione tra giorno e notte è ora più fluida che mai, migliorando l'esperienza immersiva di DayZ. Inoltre, il team di sviluppo ha creato un cielo personalizzato per Chernarus e Livonia, rendendo ogni mappa unica e suggestiva.

Armi da fuoco iconiche - Il DMR

Per i sopravvissuti che apprezzano la potenza e la precisione di un'arma da fuoco leggendaria, l'iconico DMR (Designated Marksman Rifle) fa il suo ritorno nel mondo di DayZ. Questo fucile semiautomatico, basato sul leggendario M14 e utilizzato dal Corpo dei Marines degli Stati Uniti, spara proiettili .308 e può essere equipaggiato con la maggior parte dei mirini occidentali. Utilizza caricatori da 10 e 20 colpi, rendendolo un'aggiunta essenziale al vostro arsenale per gli scontri a medio raggio.

Pala da campo e accessori per personaggi

Riporre gli oggetti di valore non è mai stato così facile grazie all'introduzione della pala da campo, uno strumento compatto che può svolgere la maggior parte dei compiti della sua controparte a grandezza naturale. Inoltre, DayZ offre ora una serie di capi di abbigliamento legati al personaggio, oltre a nuovi guanti imbottiti, che consentono di personalizzare il vostro aspetto.

Spawn System potenziato per i gruppi di giocatori

DayZ è diventato ancora più accogliente per i sopravvissuti che preferiscono esplorare il mondo post-apocalittico con i loro amici. Con l'introduzione dei gruppi di spawn dei giocatori, voi e i vostri compagni avete ora una maggiore probabilità di iniziare o respawnare sullo stesso server. Diamo l'addio alla frustrazione di cercare di incontrarsi nell'ampio universo di DayZ. Ma ricordate, anche se avrete degli alleati al vostro fianco, procedete con cautela, perché potreste trovarvi al fianco sia di amici che di nemici in questo mondo spietato.

Principali feature dell’aggiornamento 1.23 di DayZ:

Guanti imbottiti - 3 varianti

Cappello Petushok - 3 varianti

Berretto OKZK - 2 varianti

Coif invernale - 4 varianti

Pala da campo

DMR (M14) con caricatore da 20 e da 10 colpi

Modifiche allo SkyBox

Revisione della NWAF (base aerea di Vibor)

Highlights aggiuntivi dell’aggiornamento 1.23

Sbloccate il vostro veicolo con la nuova azione push.

Vedere gli stati delle code e l'ora del giorno nel browser del server.

Non è più possibile costruire basi nel sottosuolo di Livonia.

La distribuzione delle armi da fuoco di alto livello è stata riequilibrata all'interno e all'esterno delle aree contaminate di Chernarus e Livonia.

I file delle missioni lato server consentono ora di modificare l'equipaggiamento iniziale dei giocatori, il che è particolarmente importante per i server della community su console.

Evento Anniversario ed Evento Natale in arrivo

Con l'avanzare dell'anno, DayZ ha in serbo eventi entusiasmanti. Festeggiate il 10° anniversario di DayZ e preparatevi al nostro evento annuale di Natale. Non dimenticate di guardare in alto, perché non vogliamo perderci niente dei festeggiamenti di DayZ!

