Sinner-Lehecka Roland Garros 2025: orario, precedenti e diretta TV del terzo turno

Jannik Sinner torna protagonista al Roland Garros 2025: oggi, sabato 31 maggio, affronterà il ceco Jiri Lehecka, numero 34 del ranking ATP, nel terzo turno dello Slam parigino.

L’azzurro ha superato con autorità i primi due turni, battendo i francesi Arthur Rinderknech e Richard Gasquet. Ora lo attende una sfida più impegnativa sul Court Suzanne Lenglen, dove sarà in programma come secondo match di giornata a partire dalle ore 11. L’orario d’inizio previsto per Sinner-Lehecka è intorno alle 13:00, subito dopo l’incontro femminile tra Andreeva e Putintseva.

I precedenti tra i due giocatori sorridono all’italiano: Sinner ha vinto entrambi i confronti diretti disputati nel 2024, a Miami e a Pechino, senza perdere un set.

Il match sarà trasmesso in diretta TV su Eurosport, canale disponibile per gli abbonati Sky. In alternativa, sarà possibile seguire l’incontro in streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Timvision e Discovery+, piattaforme che offrono l’intera copertura del Roland Garros 2025.