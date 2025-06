Simone Inzaghi saluta l'Inter: nuova avventura all'Al-Hilal dopo quattro anni di successi

Simone Inzaghi chiude un capitolo di successo all'Inter per intraprendere una nuova sfida con l'Al-Hilal. Dopo quattro anni memorabili, il tecnico piacentino accetta un’offerta ambiziosa dal club saudita, segnando l'inizio di un'entusiasmante avventura.

Simone Inzaghi lascia ufficialmente la panchina dell’Inter dopo quattro stagioni ricche di successi. Il tecnico piacentino, 49 anni, ha accettato l’offerta dell’Al-Hilal, ambizioso club saudita che lo ha convinto con un ingaggio molto sostanzioso.

La notizia è stata confermata direttamente dal club nerazzurro attraverso una nota ufficiale: “Le strade del Club e di Simone Inzaghi si separano. È questa la decisione presa di comune accordo dopo l’incontro avvenuto pochi minuti fa”.

L’Inter ha voluto celebrare l’operato dell’allenatore con parole di grande stima: “La gestione di Inzaghi sarà ricordata da tifosi, calciatori, dirigenti e dipendenti come caratterizzata da grande passione, accompagnata da professionalità e dedizione. Sei trofei, uno scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane, sono il palmarès maturato in quattro stagioni, che hanno riportato il club ai vertici del calcio italiano ed europeo.”

Inzaghi entra nella storia dell’Inter come uno degli allenatori con il maggior numero di presenze sulla panchina nerazzurra, affiancando nomi come Helenio Herrera, Roberto Mancini, Giovanni Trapattoni e José Mourinho. Il club lo ricorda come l’allenatore che ha riportato la Seconda Stella sullo stemma dell’Inter.

Il presidente Beppe Marotta ha pubblicato un messaggio sul sito ufficiale: “A nome del nostro azionista Oaktree e di tutto il club, desidero ringraziare Simone Inzaghi per il lavoro svolto, per la passione dimostrata e anche per la sincerità nel confronto odierno, che ha portato alla decisione comune di separare le nostre strade. Solamente quando si è combattuto insieme per raggiungere il successo giorno per giorno, si può avere un dialogo franco come quello accaduto oggi”.