Mario Balotelli firma con l'Al-Ittifaq: nuova avventura negli Emirati e contratto di due anni e mezzo

Mario Balotelli ha firmato con l'Al-Ittifaq negli Emirati Arabi Uniti, con un contratto di due anni e mezzo. L’attaccante italiano riparte così da una nuova esperienza all’estero dopo l’ultima stagione in Serie A con il Genoa.

Mario Balotelli torna a rimettersi in gioco e sceglie una destinazione lontana dall’Europa: l’attaccante italiano classe 1990 riparte dagli Emirati Arabi Uniti, dove ha raggiunto l’accordo con un club della massima serie locale.

Dopo essere rimasto svincolato in seguito all’ultima esperienza in Serie A con il Genoa, il centravanti ha definito l’intesa con l’Al-Ittifaq, aprendo un nuovo capitolo della carriera in Medio Oriente.

Leggi anche Fognini tra spontaneità, Sinner e il paragone con Balotelli a Belve

L’intesa prevede un legame di due anni e mezzo, con l’obiettivo di dare continuità al progetto e mettere a disposizione del gruppo esperienza internazionale e soluzioni offensive.

La sfida, però, si annuncia subito complessa: la squadra è attualmente all’ultimo posto in classifica nel campionato emiratino e ha bisogno di risultati immediati per cambiare passo.

Per Balotelli l’impegno è chiaro: incidere con gol e leadership, contribuendo a una rimonta che tenga il club lontano dalla zona retrocessione nel contesto degli Emirati Arabi Uniti.