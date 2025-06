Inzaghi elogia l'Al-Hilal in Champions: bufera tra i tifosi dell'Inter

Inzaghi elogia l'Al-Hilal in Champions, scatenando reazioni contrastanti tra i tifosi dell’Inter. L’ex tecnico nerazzurro, felice della sua nuova avventura in Arabia Saudita, ha espresso entusiasmo e ambizioni nel suo primo intervento ufficiale. La sua scelta ha diviso gli appassionati: chi lo supporta vede in questa esperienza un passo importante, mentre altri criticano la decisione di lasciare l’Italia. La sua strada è appena iniziata, ma le emozioni sono già alle stelle.