La rinascita dei comunicati stampa in Italia: crescono visibilità e fiducia per le aziende

Scopri come la rinascita dei comunicati stampa sta trasformando il panorama della comunicazione aziendale in Italia. Con il nuovo servizio di Optimamente Srl, le aziende possono aumentare visibilità e fiducia, sfruttando strategie di Digital PR innovative. Approfondisci lo studio per comprendere l’importanza di questi strumenti nel branding moderno.

Optimamente Srl, agenzia specializzata in Digital PR e content marketing, ha lanciato un nuovo servizio per la diffusione di comunicati stampa aziendali. L’iniziativa nasce da un’attenta analisi del mercato della comunicazione d’impresa e dalla crescente esigenza di strumenti efficaci per il branding. In concomitanza con il lancio, l’agenzia ha pubblicato uno studio approfondito sul ruolo e sull’evoluzione dei comunicati stampa nel contesto attuale.

Secondo l’analisi, i comunicati stampa continuano a essere un punto fermo nella strategia di comunicazione delle imprese italiane. In particolare, le medie e grandi aziende ne fanno un uso regolare, affidandosi a uffici stampa interni o consulenti esterni. Anche molte PMI li utilizzano per ottenere visibilità sui media locali o di settore. Come sottolinea Luigi Strippoli, Administration Manager di Optimamente, “Un comunicato stampa ben costruito non è solo informazione, è architettura reputazionale.”

Dal lato editoriale, circa il 90% dei giornalisti italiani dichiara di utilizzare i comunicati stampa come base per la stesura degli articoli, e l’80% li considera fonti attendibili. Questo li rende uno strumento chiave per raggiungere il pubblico attraverso i media tradizionali e digitali.

La diffusione è particolarmente forte nei settori della tecnologia, finanza, manifattura, moda, sanità e nel comparto pubblico. Nel 2024, si è registrato un aumento notevole dei comunicati con contenuti sull’Intelligenza Artificiale: +40% in finanza, +15% in tecnologia, +10% nel retail e +5% nella sanità. Le aziende B2C, orientate al consumatore, emettono più frequentemente comunicati rispetto alle B2B, utilizzandoli per lanci di prodotto, eventi o campagne.

I comunicati stampa aziendali sono particolarmente efficaci per promuovere novità di prodotto, eventi, campagne di marketing e risultati economici. Queste tipologie di contenuto sono più comuni nei settori ad alta innovazione e alta esposizione mediatica, come il tech, il fashion e la finanza.

Secondo il report di Optimamente, circa il 70% delle aziende riconosce nei comunicati stampa un mezzo efficace per aumentare la visibilità del brand, mentre il 50% li considera cruciali per rafforzare la propria autorevolezza nel mercato. Il 25% delle imprese ha riscontrato anche un miglioramento nelle relazioni con giornalisti, clienti e influencer.

“Una strategia di comunicazione mirata non aumenta solo la visibilità: consolida relazioni, genera fiducia e lascia il segno”, afferma Anna Lisa Zitti, communication & editorial manager che affianca Optimamente nelle attività di media relation. Anche la FERPI conferma il valore reputazionale dei comunicati stampa, considerandoli strumenti ufficiali di fiducia.

Il vero potenziale del comunicato emerge quando viene rilanciato dai media. “Ogni volta che un giornale riprende le tue parole, non stai solo parlando: stai facendo branding attraverso una voce che il pubblico già ascolta”, dichiara Umberto De Filippi, Digital PR Specialist di Optimamente.

Per garantire efficacia, Massimo Chioni, Head of Digital PR dell’agenzia, ha elencato alcune best practices fondamentali:

Targetizzazione: ogni comunicato va inviato solo ai destinatari realmente interessati. Evitare l’invio indiscriminato aumenta l’efficacia.

ogni comunicato va inviato solo ai destinatari realmente interessati. Evitare l’invio indiscriminato aumenta l’efficacia. Notiziabilità: la notizia deve avere valore per il giornalista e il pubblico. I titoli devono essere chiari, accattivanti e contenere le 5W.

la notizia deve avere valore per il giornalista e il pubblico. I titoli devono essere chiari, accattivanti e contenere le 5W. Scrittura professionale: lo stile deve essere giornalistico, conciso, privo di errori e con una struttura ben definita.

lo stile deve essere giornalistico, conciso, privo di errori e con una struttura ben definita. Contenuti multimediali: allegare immagini o video aumenta l’engagement. Fornire sempre una cartella stampa e contatti chiari.

allegare immagini o video aumenta l’engagement. Fornire sempre una cartella stampa e contatti chiari. Tempismo: i giorni migliori per l’invio sono tra martedì e giovedì, in orario mattutino o primo pomeriggio.

i giorni migliori per l’invio sono tra martedì e giovedì, in orario mattutino o primo pomeriggio. Approccio multicanale: riutilizzare il contenuto su blog, social e newsletter per massimizzare la copertura.

riutilizzare il contenuto su blog, social e newsletter per massimizzare la copertura. Monitoraggio e follow-up: analizzare i risultati (copertura, click, sentiment) e mantenere il dialogo con i giornalisti più rilevanti.

I dati utilizzati derivano dall’esperienza di oltre dieci anni di Optimamente, incrociata con fonti come report internazionali, ricerche di settore, media monitoring e associazioni professionali.

Optimamente Srl è un’agenzia digitale con sede in provincia di Ancona, specializzata in Digital PR, SEO e content strategy. Nel 2024 ha lanciato la piattaforma DigitalPR.store, marketplace per la pubblicazione di articoli e comunicati. Il team unisce creatività e competenze tecniche per aiutare le aziende a costruire un’identità solida sul web.

Dati di contatto: Optimamente Srl Via Del Pescatore, 1 - 60010 Pianello di Ostra (AN) Email: [email protected] Tel. +39 071 2146105 Sito web: https://optimamente.net/