Parkinson in Italia: oltre 300mila casi, crescono le diagnosi tra gli under 60

Il Parkinson in Italia riguarda oltre 300mila persone, secondo l’analisi 2024 dei dati real world di Iqvia Italia. Sebbene l’84% dei pazienti abbia più di 70 anni, si registra un aumento di casi tra i minori di 60 anni, con esordi già dai 40. Solo nell’ultimo anno sono stati 16mila i nuovi trattamenti iniziati.

La malattia coinvolge sempre più persone in età lavorativa, incidendo su quotidianità, occupazione e benessere psicologico. Le terapie mostrano una lenta ma evidente evoluzione: i farmaci a base di L-Dopa restano centrali (40%), ma cresce l’utilizzo degli inibitori della monoamino ossidasi (Mao), passati dal 24% al 29%. In calo invece gli agonisti della dopamina, scesi dal 25% al 18%. Le scelte terapeutiche si stanno adattando alla progressione del disturbo e al profilo del paziente.

Gli inibitori della Mao (come rasagilina, selegilina e safinamide) acquisiscono sempre più rilevanza, mentre gli agonisti (apomorfina, pramipexolo, ropinirolo) vengono usati con maggiore selettività. Gli inibitori della catecol-O-metiltransferasi rappresentano il 4% delle prescrizioni, e gli anticolinergici sono utilizzati nell’8% dei casi, soprattutto tra i più giovani con tremore dominante.

A livello territoriale, Liguria, Abruzzo e Marche registrano la più alta concentrazione di pazienti in trattamento, mentre Lombardia, Emilia-Romagna e Trentino mostrano valori inferiori, in parte per la diversa distribuzione della popolazione anziana. Le differenze regionali riflettono anche le politiche sanitarie locali e l’accessibilità ai farmaci e ai centri specializzati.

Iqvia segnala che la tendenza italiana è in linea con quella internazionale, ma evidenzia l’esigenza di un monitoraggio costante dell’evoluzione della malattia e dei trattamenti. Con l’aumento dei casi tra le fasce più giovani, emerge la necessità di modelli di cura che vadano oltre la terapia farmacologica, includendo assistenza multidisciplinare con neurologi, fisioterapisti, psicologi e assistenti sociali.

Dialoghi con Mr. Parkinson: un documentario svela le molteplici sfaccettature della malattia - In occasione della Giornata Mondiale del Parkinson, che si celebra l'11 aprile, la Confederazione Parkinson Italia presenta "Dialoghi con Mr. Parkinson", un documentario realizzato con il supporto non condizionante di Zambon. Il film offre uno sguardo approfondito sulla complessità di questa malattia neurodegenerativa, che in Italia colpisce oltre 300.

Jake Paul afferma che Mike Tyson ha curato il Parkinson con veleno di rospo; arriva la smentita - Durante una diretta con lo streamer Adin Ross, Jake Paul ha dichiarato che Mike Tyson avrebbe utilizzato il veleno di rospo per curare il Parkinson, permettendogli di tornare a combattere. Queste affermazioni sono state prontamente smentite dall'entourage di Tyson, che ha assicurato: "Mike è felice e perfettamente sano.

Brett Favre rivela la di essere malato di Parkinson durante un'udienza congressuale - L'ex quarterback della NFL Brett Favre, noto per i suoi successi con i Green Bay Packers, ha rivelato di essere stato recentemente diagnosticato con il morbo di Parkinson. L'annuncio è stato fatto durante un'udienza del Congresso degli Stati Uniti il 24 settembre 2024.