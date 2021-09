Ultime Covid, contagi e vittime crescono : Fiducia a Green pass bis

Sono 3.377 iin Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 2.407 del giorno precedente. Ma cresce anche il numero dei tamponi processati, 330.275 contro i 122.441 precedenti. Il tasso di positività scende dall'1,9% all'1%. Sono i dati del ministero della Salute.(ieri 44), 130.421 da inizio pandemia. In calo i pazienti in terapia intensiva, sono 516 (-7). E continuano a diminuire i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, sono 3.937 (-45).

Intanto la Camera ha confermato la fiducia al governo sul Decreto legge Green pass bis. I voti a favore sono stati 413, 48 i contrari, un astenuto. L'Aula di Montecitorio è passata al seguito dell'esame del provvedimento riguardante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie e sociali in materia di trasporti. L'obbligo del Green pass per il personale sanitario potrebbe essere prorogato verso la fine di novembre o metà dicembre, in base alla circolazione del virus e al numero dei vaccinati. Lo ha detto il sottosegretario al ministero della Salute Pierpaolo Sileri. "Quella del vaccino e quindi del green pass obbligatorio per i sanitari è una norma pro tempore. Non obbligheremo i nostri operatori sanitari alla vaccina- zione eterna. E' un momento di emergenza", ha aggiunto Sileri.

