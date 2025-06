Roland Garros, Sinner domina e vola in semifinale: Djokovic-Zverev? La guarderò poco

Jannik Sinner conquista l’accesso alla semifinale del Roland Garros con una prestazione solida e autoritaria. L’azzurro ha superato Alexander Bublik in appena un’ora e 49 minuti con il punteggio di 6-1 7-5 6-0, centrando per la prima volta il penultimo atto del torneo parigino. Il numero uno del mondo affronterà ora il vincitore della sfida tra Novak Djokovic e Alexander Zverev, in programma in serata.

“Che tipo di match è stato? Ci siamo già affrontati, quindi qualcosa sapevo — ha raccontato Sinner a fine partita — ma non puoi mai conoscere tutto. Bublik ha meritato di arrivare ai quarti, ha battuto avversari molto forti. Io ho giocato bene, anche se il vento ha complicato un po’ la giornata. Ancora grazie al pubblico che ci ha sostenuto”.

Dopo un primo set dominato, Sinner ha rallentato leggermente nel secondo, ma è riuscito comunque a portarlo a casa. Il terzo parziale è stato un monologo dell’altoatesino, complice il calo fisico e mentale dell’avversario kazako.

Nell’intervista post-match, il tennista italiano ha aggiunto: “Come trovo ritmo se sbaglio? So che contro certi giocatori, se fai troppi errori, diventa tutto complicato. Sono felice di essere arrivato in semifinale. In uno Slam ha sempre un sapore speciale e non vedo l’ora di tornare in campo”.

Spazio anche a un commento tecnico: “Il meteo può influire sulla tensione delle corde? Ne parlo col mio team, io preferisco non cambiare e rimanere stabile. So che alcuni giocatori lo fanno, ma ognuno ha il suo approccio”.

Infine, un pensiero sul prossimo possibile avversario: “Djokovic-Zverev? Un po’ guarderò, ma in questi tornei cerco anche di staccare per un attimo. Cenerò, mi rilasserò e cercherò di recuperare. Sarà sicuramente una partita bellissima”.