Assalto armato a deposito logistico nel Milanese: incendiati camion e rubata pistola alla vigilanza

Nella notte tra il 2 e il 3 giugno, un audace assalto armato ha colpito un deposito logistico a Lacchiarella, nel Milanese. I banditi, con una strategia ben orchestrata, hanno incendiato camion e ostacolato le vie d'accesso, mentre un vigilante ha subito il furto della sua pistola. Scopri i dettagli di questa inquietante vicenda.

Un gruppo di banditi ha assaltato un centro logistico a Lacchiarella, in provincia di Milano, nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 giugno. I malviventi hanno messo in atto un piano violento e coordinato, bloccando le strade d’accesso con camion incendiati e spargendo chiodi sull’asfalto per rallentare o impedire l’arrivo delle forze dell’ordine.

Durante l’assalto, uno dei vigilantes presenti nel deposito è stato aggredito e derubato della propria pistola d’ordinanza. Il gruppo, composto da almeno sette persone, ha quindi portato a termine il colpo, anche se il bottino è ancora in fase di quantificazione.

L’intervento dei carabinieri è stato complicato dalle barriere stradali artificiali create dai rapinatori. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per spegnere i roghi che hanno distrutto almeno due mezzi pesanti.

Le indagini sono in corso e si concentrano sull’analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona e su eventuali testimonianze. Non si esclude che il colpo sia stato pianificato nei dettagli e possa essere legato ad altri episodi simili avvenuti negli ultimi mesi nell’hinterland milanese.