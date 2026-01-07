Assalto armato a un portavalori sull'A14 nel Foggiano: usato esplosivo, traffico bloccato

Un assalto armato a un portavalori sull'A14 nel Foggiano ha coinvolto l'uso di esplosivi, causando blocchi del traffico tra Cerignola Est e l'innesto con A16. Indagini in corso per ricostruire l'accaduto.

Un commando ha preso di mira un furgone portavalori in transito sull’autostrada A14 nel territorio di Foggia, lungo la carreggiata sud. L’azione è avvenuta nel tratto compreso tra Cerignola Est e l’innesto con la A16 Napoli–Canosa, in prossimità del chilometro 595.

Secondo le prime ricostruzioni, i rapinatori avrebbero aperto il fuoco a scopo intimidatorio prima di ricorrere a cariche esplosive per forzare il blindato. L’operazione si è svolta in pochi minuti, con modalità studiate per rallentare eventuali interventi.

Durante la fuga, il gruppo ha dato alle fiamme tre veicoli, creando una barriera di fuoco e fumo sulla carreggiata. L’incendio dei mezzi ha provocato la dispersione di detriti sull’asfalto, rendendo necessaria la chiusura immediata del tratto interessato.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale per i rilievi e le indagini, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni di bonifica hanno richiesto tempi prolungati.

La circolazione è stata interrotta con deviazioni obbligatorie. Per chi viaggia verso Bari, l’uscita forzata è a Cerignola Est, dove si registrano rallentamenti e code; il percorso alternativo prevede la statale 16 Adriatica in direzione Bari, con rientro in A14 a Canosa. Indicazioni inverse per i veicoli diretti verso Pescara.

Ulteriori disagi si segnalano anche per il traffico proveniente dalla A16 Napoli–Canosa e diretto a nord: consigliata l’uscita a Cerignola Ovest e il successivo rientro a Cerignola Est attraverso la viabilità ordinaria. In direzione Pescara si sono formati fino a tre chilometri di coda.

Personale di Autostrade per l’Italia è presente lungo il tratto per la gestione dell’emergenza e l’assistenza agli automobilisti, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire la dinamica completa dell’assalto.