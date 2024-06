Sassari - assalto al caveau Mondialpol: esplosi colpi di pistola

Dopo aver bloccato le strade intorno, con auto date alle fiamme, hanno utilizzato un escavatore per raggiungere il caveau.

Commando di rapinatori in azione a Sassari, colpo alla sede della Mondialpol

Attualità - Commando di rapinatori in azione a Sassari, colpo alla sede della Mondialpol. Una banda di almeno dieci malviventi è entrata in azione della frazione di Caniga, alle porte della città. Dopo aver bloccato le strade intorno, con auto date alle fiamme, hanno utilizzato un escavatore per raggiungere il caveau. Nel frattempo sono arrivate le forze dell’ordine e i banditi hanno esploso diversi colpi di pistola. Sei mesi fa i banditi avevano preso d'assalto il portavalori a pochi chilometri da Sassari, il bottino era stato di 4 milioni di euro.