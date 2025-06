I film tratti dai videogiochi saranno la prossima grande tendenza a Hollywood?

Per anni, Hollywood ha avuto una vera ossessione per i supereroi. Dal successo record della saga degli Avengers alla trilogia cupa del Cavaliere Oscuro, i paladini mascherati hanno dominato il botteghino. Ma, diciamolo chiaramente: la stanchezza da supereroi si fa sentire, e gli studios fanno sempre più fatica a ricreare quell’entusiasmo che c’era ai tempi d’oro del MCU. Sequel infiniti, multiversi e reboot stanno iniziando a sembrare più un compito da svolgere che un divertimento.

Quindi, qual è la prossima grande ondata a Hollywood? Basta guardare ai film tratti dai videogiochi.

Da barzelletta a successi al botteghino

Leggi anche Perché le Carte Regalo sono la scelta ideale per i genitori che comprano videogiochi ai figli

Non è sempre stato così. Per molto tempo, i film tratti dai videogiochi erano pessimi – del tipo “ma cosa avevano in mente?” Super Mario Bros. (1993) era un sogno cyberpunk bizzarro che non c’entrava nulla con il gioco. Street Fighter(1994) era puro trash (anche se oggi è un cult nel genere "così brutto che è bello"), mentre Doom (2005) trasformò uno sparatutto in prima persona in un dimenticabile pasticcio fantascientifico.

Ma oggi le cose sono cambiate. Hollywood ha finalmente capito che il segreto è rispettare il materiale di partenza, e ora stanno uscendo adattamenti che funzionano davvero. Film come Sonic – Il film e Super Mario Bros. – Il film hanno dimostrato che rimanere fedeli a ciò che i fan amano ripaga.

Nel frattempo, serie come The Last of Us e Fallout stanno ridefinendo cosa può essere il racconto videoludico sullo schermo. E se ti viene voglia di giocare ai titoli che hanno ispirato questi adattamenti, acquistare Steam Keys a prezzi convenienti su marketplace digitali come Eneba è il modo perfetto per iniziare.

Perché i videogiochi stanno conquistando il cinema?

Ma perché proprio ora? Semplice: i videogiochi si sono evoluti in esperienze cinematografiche ricche e complesse, praticamente già pronte per essere adattate. Titoli come The Last of Us o God of War offrono storie degne di un Oscar, con mondi e personaggi che il pubblico già ama.

In più, Hollywood è affamata di nuove fonti di guadagno da milioni di dollari, e i videogiochi offrono un potenziale ancora largamente inesplorato. I film sui supereroi arrancano per mantenere il loro primato, lasciando spazio a qualcosa di fresco. E quale miglior sostituto se non un’industria che già genera più soldi del cinema e della musica messi insieme?

Il futuro dei film tratti da videogiochi è promettente

Se Hollywood gioca bene le sue carte, potremmo entrare in una nuova età dell’oro degli adattamenti videoludici. Resident Evil sta per essere rebootato, Ghost of Tsushima e Death Stranding sono in arrivo, e Five Nights at Freddy’s ha appena dimostrato che anche un horror game può spaccare al botteghino.

Immagina un film su Red Dead Redemption che regga il confronto con The Hateful Eight, o un film su The Legend of Zelda che riesca a catturare l’epicità de Il Signore degli Anelli. Le possibilità sono infinite, e per una volta sembra che gli studios stiano davvero trattando i videogiochi con il rispetto che meritano.

Certo, mentre aspettiamo che questi adattamenti arrivino al cinema, il modo migliore per vivere queste storie resta sempre giocarci. I marketplace digitali come Eneba offrono ottime offerte, rendendo facile immergersi in questi mondi prima che Hollywood ci metta mano. Che tu voglia riscoprire i classici o provare i titoli più recenti, non c’è mai stato momento migliore per essere un gamer – o un appassionato di cinema.