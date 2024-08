Trump: Grande intervista con Elon Musk la prossima settimana

Il video originale era etichettato come parodia, ma non il repost di Musk, dove l'indicazione di contenuto generato dall'IA obbligatoria secondo la prolicy di X, è stata omessa.

Attualità - Donald Trump annuncia "una grande intervista" con Elon Musk. Su Truth, l'ex presidente americano che punta al ritorno alla Casa Bianca, afferma che nella notte tra lunedì e martedì prossimi dialogherà con il patron Tesla. "Lunedì sera farò una grande intervista con Elon Musk. Seguiranno dettagli", ha scritto Trump. Musk, dichiarato sostenitore del tycoon, aveva recentemente condiviso un video deepfake che prendeva in giro la campagna elettorale della vicepresidente Usa Kamala Harris. Il gesto ha suscitato polemiche non solo per il contenuto manipolato del video, ma anche perché sembrava violare le stesse politiche della piattaforma contro i media sintetici e alterati. Il video condiviso da Musk era una versione manipolata di un recente video della campagna di Harris, che le faceva dire cose mai pronunciate.

Sebbene Trump abbia affermato di amare Musk, ha promesso che, se eletto, ucciderà l’industria, tagliando le normative a favore dei veicoli elettrici

Il video originale era etichettato come "parodia", ma non il repost di Musk, dove l'indicazione di contenuto generato dall'IA obbligatoria secondo la prolicy di X, è stata omessa. Invece, Musk ha aggiunto un proprio commento: "Questo è fantastico," accompagnato da un'emoji che ride. Intanto, già nel luglio scorso e mentre i profitti di Tesla erano calati ancora nel secondo trimestre, il Ceo aveva rafforzato il suo sostegno al progetto dell’ex presidente Usa di eliminare i crediti d’imposta sui veicoli ad alimentazione elettrica, anche se questa politica potrebbe danneggiare la sua azienda. Sebbene Trump abbia affermato di “amare” Musk, ha promesso che, se eletto, “ucciderà” l’industria, tagliando le normative a favore dei veicoli elettrici. Musk, che ora gioca un ruolo enorme nella politica del Grand Old Party, ha affermato che la rimozione degli incentivi per i veicoli elettrici sarebbe “devastante per i nostri concorrenti” e “danneggerebbe solo leggermente Tesla”.

Separatamente, dopo la conferenza sugli utili di luglio, Musk ha lanciato un sondaggio sul social media X chiedendo alle persone se Tesla debba investire 5 miliardi di dollari nella sua start-up di intelligenza artificiale chiamata xAI. Musk si è attirato critiche all'inizio di quest'anno, dopo che la Cnbc ha riferito di aver dirottato i chip assegnati a Tesla alla start-up di intelligenza artificiale.