Francesco Monte : Il GFVip ? Ci saranno sorpresine dai miei legali...

Francesco Maria Monte nasce il 20 maggio 1988 a Taranto, ed è proprio nella città pugliese che trascorre l'infanzia e l'adolescenza, accanto al fratello Stefano. Dopo essersi diplomato, si iscrive all'università alla facoltà di Economia, e nel frattempo, per finanziare gli studi, lavora come modello.