Previsioni Meteo: Caldo Record al Sud, Temporali Intensi al Nord

Questo weekend sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche diverse al Centro-Sud e al Nord Italia. Al Sud, il caldo record continuerà a far sentire il suo impatto con temperature che supereranno i 40°C, soprattutto in Sicilia e Sardegna. Nel frattempo, al Nord si prevedono temporali intensi, poiché queste regioni si trovano al confine tra masse d'aria con caratteristiche differenti. Questi contrasti generano le condizioni ideali per la formazione di nubi a sviluppo verticale, che possono dar luogo a manifestazioni temporalesche anche violente. Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Previsioni per Sabato: Ancora una volta, si prevedono temporali forti tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, estendendosi entro sera alla parte nord della Toscana e delle Marche. Le zone temporalesche correranno un alto rischio di nubifragi e grandine di grosse dimensioni. Nel resto d'Italia, il caldo persiste con temperature che supereranno i 40°C al Sud e sulle due Isole maggiori. Nel Centro ci saranno strati di passaggio, ma con scarsi effetti. Al Nord, il clima sarà relativamente più fresco.

Previsioni per Domenica: La pressione atmosferica, spinta dalla cupola di calore, aumenterà anche al Nord, portando a un tempo più soleggiato e asciutto su gran parte d'Italia. Tuttavia, il caldo intenso persiste al Centro-Sud. In particolare, ci si aspetta un ulteriore aumento della canicola sulle Isole maggiori e le regioni meridionali, con nuovi picchi di temperatura elevati che potrebbero superare localmente i 42-44°C.

Inizio della Prossima Settimana: Un secondo picco di caldo eccezionale, di origine africana, è atteso all'inizio della prossima settimana, coinvolgendo maggiormente le regioni centro-meridionali. Le temperature estremamente elevate registrate martedì e mercoledì tenderanno a diminuire temporaneamente, soprattutto al Nord, a causa dei forti temporali che continueranno a interessare diverse zone almeno fino a sabato. Questi temporali abbasseranno leggermente la cupola africana rendendola meno rovente. La diminuzione sarà contenuta anche nelle regioni centrali, mentre al Sud non si toccheranno più i 45/46°C, ma le temperature massime potranno ancora facilmente raggiungere i 40/42°C con picchi più alti in Sicilia. Tuttavia, inizialmente della prossima settimana, la nuova ondata di caldo africano porterà nuovamente valori eccezionali un po' in tutto il Sud e anche parte del Centro.

