Recensione EA SPORTS F1 25

Più realismo, più profondità, più Formula 1

Con SPORTS F1 25, Codemasters e EA Sports provano a spingere il pedale dell’accelerazione verso un’esperienza di Formula 1 sempre più realistica, profonda e coinvolgente. Il nuovo capitolo della serie ufficiale FIA si presenta come una delle edizioni più ambiziose di sempre, portando con sé miglioramenti tecnici sostanziali, una modalità My Team completamente rivisitata e una terza iterazione della modalità narrativa Braking Point. Tra reverse tracks, l’introduzione del team del film F1 The Movie, e un realismo inedito nei tracciati grazie alla tecnologia LIDAR, F1 25 vuole offrire qualcosa sia ai veterani della serie che ai nuovi fan del motorsport. Ma riesce davvero a cambiare marcia?

Storia

La narrazione torna protagonista con Braking Point 3, la modalità story-driven che vede il ritorno del team Konnersport e dei volti noti delle precedenti edizioni. Il tono è più drammatico e maturo: la squadra è ora una contendente al titolo, ma una serie di eventi caotici metterà tutto in discussione. Il giocatore può scegliere quale dei due piloti controllare in pista, modificando così obiettivi e sfumature narrative. Cutscene ben dirette, nuovi dialoghi doppiati e la possibilità di personalizzare la difficoltà rendono l’esperienza accessibile ma coinvolgente, anche per chi si avvicina per la prima volta alla saga.

Interessante la possibilità, una volta conclusa la modalità, di continuare la carriera con il team Konnersport, integrandolo nella modalità principale Driver Career e mantenendo un filo conduttore tra storia e gameplay competitivo.

Gameplay e Prestazioni

F1 25 rappresenta un punto di svolta per la serie dal punto di vista ludico. Le novità più rilevanti si trovano nella ristrutturata modalità My Team 2.0, che abbandona l'approccio "pilota-proprietario" in favore di una gestione più autentica del team. Il giocatore è ora un manager a tutti gli effetti: deve negoziare con i piloti, gestire le risorse umane, pianificare lo sviluppo tecnico e tenere sotto controllo il budget stagionale. La carriera è più sfaccettata grazie a nuove meccaniche: contratti dinamici, conversazioni che possono trapelare, gestione del cost cap, e impatto diretto delle decisioni sul morale e sulle performance dei piloti. La progressione attraverso gli Accolades e il Fan Rating introduce un elemento di gamification utile a mantenere alto l’interesse anche nelle fasi più gestionali.

Sul piano della guida, il feeling al volante resta tra i migliori nel panorama delle simulazioni racing su console, anche se persistono (come segnalato nel documento ufficiale) piccoli problemi con l’IA nelle fasi di partenza. Il comportamento dell’intelligenza artificiale è stato ritoccato, soprattutto nella gestione dell’ERS e delle traiettorie in uscita curva, rendendo le gare meno prevedibili.

Interessante anche l’integrazione delle piste in reverse (Silverstone, Zandvoort, Red Bull Ring), che, pur essendo una licenza creativa, portano una ventata di freschezza alle modalità singolo e multiplayer. Completano il quadro gli eventi collaborativi di F1 World, che rafforzano l’aspetto sociale e competitivo online, incentivando una community più matura e corretta.

Comparto Tecnico

Sul versante tecnico, su PS5, F1 25 segna un balzo qualitativo evidente rispetto ai predecessori. Grazie all’aggiornamento dell’EGO Engine, i circuiti appaiono sensibilmente più realistici, in particolare quelli ricostruiti con tecnologia LIDAR (Bahrain, Imola, Suzuka, Melbourne, Miami). Le superfici, l’elevazione e persino dettagli come barriere e vegetazione sono riprodotti con una fedeltà inedita. Questo realismo si traduce anche in una maggiore sensazione di immersione alla guida, dove ogni cordolo e cambiamento d’asfalto è percepibile.

I miglioramenti grafici includono un'illuminazione dinamica più convincente, nuove animazioni facciali e una resa del paddock e delle scene cinematografiche più credibile. Anche il comparto sonoro è stato oggetto di upgrade: sono stati aggiunti dialoghi tra piloti e ingegneri basati su clip reali, nuovi messaggi radio, voci dei team principal e una varietà maggiore di feedback audio durante le sessioni. Tuttavia, il doppiaggio in italiano, anche accettabile, risulta freddo e robotico.

Non mancano alcuni problemi noti, come incongruenze nei limiti di pista e bug grafici in alcune cutscene. Alcuni verranno corretti con patch al lancio, ma restano da monitorare.

Conclusioni

EA SPORTS F1 25 è una delle iterazioni più ambiziose e mature mai realizzate per la serie ufficiale della Formula 1. Non si limita ad aggiornare il parco vetture e piloti, ma introduce innovazioni strutturali che cambiano l’esperienza alla radice, soprattutto per chi ama la carriera o la simulazione gestionale. La modalità Braking Point 3 offre una narrazione credibile e finalmente più interattiva, mentre la nuova My Team conferisce al giocatore un’autentica sensazione di controllo sul destino della propria scuderia. Ci sono ancora imperfezioni – specialmente lato IA e bilanciamento tecnico – ma l’ambizione dimostrata da Codemasters e EA è evidente. F1 25 non è solo un gioco per fan della Formula 1, è un titolo che prova (e in larga parte riesce) ad essere un’esperienza completa, realistica e appagante.

Voto finale: 9 / 10

Pro

Modalità My Team completamente ripensata, profonda e strategica

Realismo visivo e fisico aumentato grazie alla tecnologia LIDAR

Braking Point 3 maturo e narrativamente coinvolgente

Integrazione intelligente di F1 The Movie e reverse tracks

Comparto audio arricchito e immersivo

Contro