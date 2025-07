NUOVA STAGIONE PER EA SPORTS F1 25

Il primo aggiornamento delle valutazioni piloti arriva in pista, riflettendo il cambiamento delle dinamiche all’interno della Stagione 2025 di Formula 1.

EA presenta oggi la sua seconda stagione di contenuti per EA SPORTS F1 25, il gioco ufficiale del FIA Formula One World Championship. In corso dal 23 luglio al 16 settembre, la Stagione 2 presenta nuove sfide e ricompense ispirate alle recenti azioni avvenute nel mondo reale in pista. Il gioco offrirà molteplici Stagioni di contenuti durante tutto l'anno, ognuna ricca di emozionanti momenti di gara ed esperienze di gameplay modellate dalle storie in evoluzione della griglia 2025.

La Stagione 2 invita i giocatori a rivivere due dei momenti Sprint più discussi — la prima vittoria di Lewis Hamilton in rosso Ferrari al GRAN PREMIO DI CINA DI FORMULA 1 e il tentativo di pole position interrotto di Kimi Antonelli a Miami — dando ai fan la possibilità di rivivere o riscrivere l'esito in questi Eventi Scenario. La modalità Eliminazione, amata dai fan, torna anche per un tempo limitato, ora con le auto F1®. Eliminando ogni 25 secondi il pilota che arriva ultimo, questa modalità multiplayer è un test inesorabile di velocità e sopravvivenza. Ricompense settimanali saranno assegnate a coloro che riusciranno a superare la concorrenza.

Riflettendo il panorama competitivo in evoluzione dello sport, F1 25 offre il suo primo aggiornamento delle valutazioni piloti dell'anno come parte della Stagione 2; ogni prossima Stagione introdurrà poi un set aggiornato di valutazioni. In arrivo il 24 luglio, l'aggiornamento considera le prestazioni recenti, i dati storici del mondo reale e le intuizioni di un panel di esperti. Le stelle nascenti Oscar Piastri, Isack Hadjar e Kimi Antonelli hanno fatto alcuni dei maggiori avanzamenti, mentre i cambiamenti apportati a Max Verstappen, Carlos Sainz e Yuki Tsunoda catturano le dinamiche mutevoli al vertice e nel gruppo. Le classifiche complete delle valutazioni piloti sono disponibili qui.

"Siamo entusiasti di come F1 25 sia stato accolto dai giocatori ed emozionati di costruire, a partire da questa energia, con una Stagione che approfondisce la loro connessione con lo sport", ha detto Lee Mather, Senior Creative Director di Codemasters. "Il nostro obiettivo per la Stagione 2 è stato quello di catturare la natura imprevedibile del Campionato 2025 — dal più ampio aggiornamento delle valutazioni piloti mai fatto, al dare potere ai fan per plasmare le proprie storie sulla griglia di partenza."