Musetti-Rune: orario, precedenti e diretta TV dell'ottavo di finale al Roland Garros 2025

Lorenzo Musetti torna protagonista al Roland Garros 2025, dove oggi, domenica 1 giugno, affronterà negli ottavi di finale il danese Holger Rune, numero 10 del ranking ATP. Il match rappresenta una sfida ad alta intensità tra due dei giovani talenti più promettenti del circuito.

Il tennista azzurro ha conquistato il pass per gli ottavi dopo tre vittorie convincenti: ha superato il tedesco Yannick Hanfmann, il colombiano Daniel Galan e l’argentino Mariano Navone. Un percorso solido su terra rossa che lo porta ora ad affrontare una sfida molto impegnativa.

L’incontro tra Musetti e Rune è previsto per oggi non prima delle ore 20:15. Si tratta del terzo confronto diretto tra i due: i precedenti sorridono al danese, che ha vinto entrambi i match disputati finora. L’ultimo incrocio risale al Masters 1000 di Indian Wells 2024, dove Rune si è imposto in due set.

La sfida sarà trasmessa in diretta TV su Eurosport, disponibile per gli abbonati Sky. La copertura streaming sarà garantita anche dalle piattaforme Sky Go, NOW, Dazn, Timvision e Discovery+, che offrono la visione integrale di tutte le partite del torneo parigino.