Musetti-Hanfmann al Roland Garros 2025: orario, precedenti e diretta TV

Lorenzo Musetti torna protagonista sulla terra rossa del Roland Garros 2025. Il tennista azzurro esordisce oggi, domenica 25 maggio, nel primo turno del secondo Slam stagionale dopo l’Australian Open vinto da Jannik Sinner. Ad attenderlo c'è il tedesco Yannick Hanfmann in una sfida che promette spettacolo sul centrale di Parigi.

Orario e precedenti tra Musetti e Hanfmann

Il match tra Musetti e Hanfmann è il terzo incontro in programma sul campo Philippe-Chatrier, con inizio previsto non prima delle ore 19:00. I due si sono affrontati già tre volte in carriera, con il tedesco avanti nei confronti diretti per 2-1. L’ultimo incrocio risale al secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2023, dove Hanfmann ebbe la meglio in due set.

Dove vedere Musetti-Hanfmann in diretta TV e streaming

Tutti gli incontri del Roland Garros 2025, compreso quello tra Musetti e Hanfmann, saranno trasmessi in diretta su Eurosport, disponibile tramite abbonamento Sky. La visione in streaming è possibile su SkyGo, NOW, Dazn, Timvision e Discovery+.