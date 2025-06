Nuove ricerche in Portogallo per il caso Madeleine McCann: coinvolta la polizia tedesca

Nuove speranze si riaccendono per il caso di Madeleine McCann, scomparsa nel 2007 in Portogallo. La polizia tedesca ha avviato un'importante operazione di ricerca, collaborando con le autorità locali per fare luce su questo mistero che ha toccato il cuore di molti. Scopri i dettagli di queste indagini che potrebbero segnare un punto di svolta.