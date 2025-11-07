Donna che sosteneva di essere Madeleine McCann condannata per molestie ai genitori della bambina

Una donna polacca di 24 anni, Julia Wandelt, che per anni aveva dichiarato di essere Madeleine McCann, la bambina scomparsa nel 2007 durante una vacanza in Portogallo, è stata riconosciuta colpevole dal tribunale britannico per molestie ai danni dei genitori della piccola, Kate e Gerry McCann.

Il processo si è svolto davanti alla corte penale di Leicester e ha riguardato i contatti ripetuti che la giovane ha intrattenuto con la famiglia tra il giugno 2022 e il febbraio 2025. Wandelt aveva inviato lettere, effettuato telefonate e si era presentata come la loro figlia scomparsa, nonostante non vi fosse alcuna prova a sostegno della sua affermazione.

La vicenda di Madeleine McCann, sparita a tre anni in un appartamento turistico dell’Algarve mentre dormiva con i fratellini, aveva suscitato enorme attenzione internazionale e continua a essere oggetto di inchieste e ipotesi.

Nel corso del dibattimento, durato cinque settimane, la giuria ha assolto Wandelt dall’accusa di stalking nel senso giuridico del termine, ossia l’atto di seguire o presentarsi fisicamente presso l’abitazione delle vittime in modo ossessivo. Tuttavia, è stata ritenuta colpevole di aver molestato la famiglia McCann attraverso comunicazioni insistenti e ripetute.

Gli inquirenti hanno presentato prove genetiche che hanno escluso qualsiasi legame biologico tra Wandelt e i McCann: il DNA della giovane non corrispondeva a quello della bambina scomparsa. Durante la sua difesa, Wandelt ha affermato di non aver cercato notorietà o benefici economici, sostenendo di volere semplicemente chiarire la propria identità.

Nel procedimento era coinvolta anche Karen Spragg, sessantenne di Cardiff, accusata di aver collaborato con Wandelt contattando la famiglia tramite telefono ed e-mail e arrivando a presentarsi di persona davanti alla loro abitazione. La giuria ha assolto completamente Spragg.

La sentenza definitiva nei confronti di Julia Wandelt sarà stabilita in una prossima udienza.