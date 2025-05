Roland Garros 2025, Musetti e Paolini guidano la carica azzurra nella prima giornata

Domani apre ufficialmente il Roland Garros 2025, con cinque italiani in campo nella prima giornata. Dopo il successo di Sinner all'Australian Open, gli azzurri cercano conferme e successi sul desiderato cemento parigino. La manifestazione promette emozioni e sfide avvincenti, con tanti occhi puntati sui talenti italiani.

Al via il Roland Garros 2025, con la prima giornata fissata per domenica 25 maggio. Anche se per vedere in campo Jannik Sinner, numero uno del mondo e vincitore dell’Australian Open, bisognerà ancora attendere, sarà comunque un debutto ricco di italiani a Parigi.

I match degli italiani: cinque gli azzurri in campo domenica

Saranno cinque i tennisti italiani protagonisti nella giornata inaugurale. Spicca Lorenzo Musetti, attuale numero 7 del mondo, che affronterà il tedesco Yannick Hanfmann, proveniente dalle qualificazioni. Il match è programmato come terzo sul campo Philippe-Chatrier, con inizio previsto non prima delle 19.

Dopo il recente trionfo agli Internazionali d’Italia, torna in campo anche Jasmine Paolini. Numero 4 del ranking WTA, l’azzurra se la vedrà con la cinese Yuan Yue, attuale numero 62, nel quarto incontro della giornata sul Suzanne-Lenglen. Il suo match potrebbe cominciare intorno alle 18.30.

Nel tabellone femminile debutta anche Lucrezia Stefanini, reduce dalle qualificazioni. Affronterà la svizzera Jil Teichmann, numero 98 della classifica WTA. Il match è il secondo in programma sul campo 8, con inizio stimato attorno alle 14.

Per il tabellone maschile, Lorenzo Sonego si troverà di fronte a una sfida complicata contro Ben Shelton. Il loro incontro chiuderà la giornata sul Philippe-Chatrier nella sessione serale, con orario non precedente alle 20.30.

Luca Nardi sarà impegnato contro l’ungherese Fabian Maroszan, numero 56 del mondo. Il match si disputerà subito dopo quello tra Stefanini e Teichmann, sempre sul campo 8.

Gli altri incontri da non perdere

Tra i match di maggiore richiamo del primo giorno figura l’esordio di Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, contro la russa Rakhimova, previsto alle 12. A seguire, Zheng Qinwen, ottava del ranking e semifinalista agli Internazionali, affronterà Anastasia Pavlyuchenkova.

Nel tabellone maschile, Tommy Paul sfiderà il danese Elmer Moller alle 11, mentre Frances Tiafoe affronterà il russo Roman Safiullin attorno alle 16.

Il Roland Garros 2025 sarà trasmesso in diretta sui canali Eurosport, accessibili con abbonamento Sky. Gli incontri saranno visibili anche in streaming tramite SkyGo, NOW, Dazn, Timvision e Discovery+.