Roma, tragedia in via Cilicia: pedone travolto e ucciso da un furgone Areti

Una tragedia ha colpito Roma nella notte tra il 1° e il 2 giugno 2025, quando un pedone è stato investito mortalmente da un furgone Areti in via Cilicia. La vittima, un senzatetto romeno di 45 anni, ha perso la vita in un incidente che ha scosso il quartiere San Giovanni e sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale.