Duplice omicidio alla Bolognina: due uomini trovati morti in casa a Bologna

Un tragico duplice omicidio ha scosso il quartiere Bolognina di Bologna, dove due uomini sono stati trovati morti in casa. Le vittime, una coppia convivente, hanno subito gravi ferite da arma da taglio. La polizia è già al lavoro per chiarire le circostanze di questo inquietante evento.

Due uomini sono stati trovati senza vita in un appartamento di piazza dell'Unità, nel quartiere Bolognina di Bologna. Le vittime, una coppia di conviventi, sono state uccise con ferite da arma da taglio. La polizia ha avviato un'indagine per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Le vittime sono Luca Monaldi, 54 anni, originario di Arezzo, e Luca Gombi, 50 anni, nato a Bologna. Secondo le prime informazioni, Monaldi è stato trovato con una profonda ferita alla gola, mentre Gombi presentava una grave lesione all'addome. I due uomini, incensurati, avevano contratto un'unione civile nel 2023.

Il duplice omicidio è avvenuto in un'abitazione situata nel quartiere Bolognina, appena fuori dal centro storico. La polizia è intervenuta sul posto e sta conducendo le indagini per chiarire i contorni della vicenda. Le vittime erano disoccupate e Gombi risiedeva da anni nella zona.

Le autorità stanno cercando Gennaro Maffia, 48 anni, cittadino italiano nato in Venezuela, che conviveva con la coppia dal 2024. Maffia aveva un rapporto difficile con le vittime, e in passato erano già stati richiesti interventi delle forze dell'ordine per sedare tensioni nell'abitazione.

I corpi sono stati rinvenuti nel soggiorno dell'appartamento, dove la polizia scientifica ha trovato una scena del crimine con abbondante presenza di sangue. Sono stati sequestrati diversi coltelli, e gli investigatori stanno cercando di determinare se tra questi vi sia l'arma del delitto. Si ipotizza che l'omicidio sia avvenuto nelle prime ore del mattino, intorno alle 6:30, quando alcuni vicini hanno udito delle urla.

Le indagini proseguono per fare luce su questo tragico episodio che ha scosso la comunità bolognese.