Bologna, doppio omicidio in un appartamento alla Bolognina: due uomini trovati morti con ferite da coltello

Due uomini sono stati trovati morti in un’abitazione di Bologna, in Piazza dell’Unità, nel quartiere Bolognina, in circostanze ancora da chiarire. Le vittime sono un uomo di 54 anni, rinvenuto con la gola sgozzata, e un altro di 50 anni, colpito con una profonda coltellata all’addome.

I corpi sono stati scoperti questa mattina, poco dopo le 8:00, all’interno dello stesso appartamento. Secondo una prima ricostruzione, entrambi gli uomini sarebbero stati colpiti con la stessa arma, un coltello, non ancora ritrovato.

Entrambe le vittime risultano incensurate e non sarebbero emersi elementi legati ad attività illecite. L’appartamento è stato posto sotto sequestro e le indagini sono in corso per chiarire dinamica e movente.

Gli inquirenti stanno esaminando i tabulati telefonici e le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, mentre il Reparto investigazioni scientifiche ha effettuato rilievi approfonditi all’interno dell’abitazione. Al momento nessuna pista è esclusa, compresa quella di un omicidio seguito da suicidio o di un'aggressione da parte di terzi.