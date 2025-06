Federico Chiesa verso l'addio al Liverpool: l'Atlético Madrid valuta l'acquisto

Federico Chiesa potrebbe essere pronto a dire addio al Liverpool, con l'Atlético Madrid che lo guarda con interesse. Nonostante il contratto fino al 2028, le voci di mercato si intensificano, suggerendo un possibile trasferimento che potrebbe cambiare il corso della sua carriera. Scopri le ultime novità su questa intrigante trattativa!

Federico Chiesa potrebbe presto cambiare maglia. Nonostante un contratto in essere con il Liverpool fino al 2028, l'esterno italiano è al centro di voci di mercato che lo vedono lontano da Anfield. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, l'Atlético Madrid avrebbe manifestato interesse per il calciatore, inserendolo nella lista dei possibili rinforzi estivi.

Il club spagnolo, guidato da Diego Simeone, sta valutando l'acquisto di Chiesa in vista di una possibile partenza di Ángel Correa. L'eventuale trasferimento dell'argentino libererebbe spazio nell'attacco dei Colchoneros, offrendo così un'opportunità per l'arrivo dell'ex Juventus.

Leggi anche Live - Auto sulla folla durante la parata del Liverpool: arrestato un 53enne, indaga anche l'antiterrorismo

Un ostacolo significativo all'operazione è rappresentato dall'elevato ingaggio percepito da Chiesa, che potrebbe complicare le trattative. Tuttavia, la volontà del giocatore di trovare maggiore continuità in campo, anche in vista del Mondiale 2026, potrebbe favorire un accordo tra le parti.

In Italia, il Napoli segue con attenzione gli sviluppi della situazione, pronto a inserirsi qualora si presentasse l'occasione di riportare l'attaccante in Serie A.

Chiesa, approdato al Liverpool nell'agosto 2024, ha vissuto una stagione altalenante, condizionata da problemi fisici e da un utilizzo limitato da parte del tecnico Arne Slot. Nonostante ciò, ha contribuito alla vittoria della Premier League da parte dei Reds, segnando il suo primo gol con la squadra nel gennaio 2025 durante un match di FA Cup.

Con il mercato estivo alle porte, il futuro di Federico Chiesa resta incerto, ma l'interesse dell'Atlético Madrid potrebbe rappresentare l'inizio di una nuova avventura per l'esterno italiano.