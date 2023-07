Tragedia familiare a Verona: Fratelli trovati morti con ferite da arma da fuoco

Una tragedia familiare ha scosso Verona, con la scoperta dei corpi senza vita di due fratelli, Patrizio ed Edoardo Baltieri, entrambi di 28 e 24 anni, nella loro abitazione di famiglia, con ferite da arma da fuoco. Il padre dei giovani è stato colui che ha fatto la drammatica scoperta, rientrando a casa ieri sera. L'ipotesi principale è quella di un omicidio-suicidio, con Patrizio che avrebbe sparato al fratello minore durante una lite e poi si sarebbe tolto la vita.

La casa di via Brigata Piemonte è stata teatro di un dramma che ha lasciato il quartiere in profondo shock. Una vicina del secondo piano ha riferito di aver sentito tre colpi di pistola. Poco dopo, il padre della famiglia è tornato a casa e, trovando il corpo di Edoardo, ha inizialmente pensato a un malore e ha chiamato il servizio di emergenza 118. Purtroppo, pochi istanti dopo, ha fatto la terribile scoperta del cadavere di Patrizio in un'altra stanza.

Le ipotesi suggeriscono che i due fratelli siano morti a pochi istanti di distanza l'uno dall'altro, probabilmente al culmine di una discussione i cui motivi dovranno essere ancora chiariti.

La famiglia Baltieri è stata duramente colpita dalla tragedia, poiché cinque anni fa avevano già perso il terzo fratello, Leo, il maggiore, a causa di una malattia. Questo lutto aveva sconvolto profondamente i genitori, soprattutto il padre, che aveva lottato per riprendersi con il sostegno di amici e conoscenti. Ora, la famiglia è costretta a fronteggiare una nuova e drammatica perdita.

Le indagini sono state avviate dalla Squadra Mobile della Questura per fare luce su quanto accaduto e comprendere le dinamiche dietro a questa tragica vicenda. L'omicidio-suicidio ha lasciato la comunità di Verona in lutto e con il cuore spezzato per questa devastante perdita di vite giovani e promettenti.

Il quartiere dove viveva la famiglia Baltieri li ricorda come una famiglia rispettata e stimata, e l'intera comunità è unita nel dolore per questa nuova tragedia che ha colpito una famiglia già provata da un passato di sofferenze. Ogni sforzo sarà fatto per sostenere i familiari e gli amici delle vittime durante questo periodo così difficile.

Altre News per: tragediafamiliareveronafratellitrovatimortiferite