Paolini-Svitolina: orario, precedenti e diretta tv del match al Roland Garros 2025

Jasmine Paolini torna protagonista al Roland Garros 2025. L’azzurra scende oggi in campo, domenica 1 giugno, per gli ottavi di finale del secondo torneo Slam della stagione contro l’ucraina Elina Svitolina.

Paolini ha raggiunto questo traguardo dopo un percorso solido: ha superato al primo turno la cinese Yuan, al secondo l’australiana Ajla Tomljanovic e poi un’altra ucraina, Starodubtseva, imponendosi sempre con grande determinazione.

Il match tra Paolini e Svitolina è in programma oggi alle ore 11:00 sul Philippe-Chatrier, il campo centrale del complesso parigino. Si tratta della seconda sfida ufficiale tra le due: l’unico precedente risale agli Australian Open di gennaio, quando fu Svitolina ad avere la meglio in tre set.

L’incontro sarà visibile in diretta su Eurosport, canale incluso nell’abbonamento Sky. Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà disponibile su Sky Go, NOW, DAZN, Timvision e Discovery+.