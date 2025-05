Sinner-Rinderknech al Roland Garros 2025: orario, precedenti e diretta TV del debutto serale

Jannik Sinner torna in campo al Roland Garros 2025, pronto ad affrontare il primo turno contro il francese Arthur Rinderknech. Oggi, lunedì 26 maggio, l’azzurro farà il suo esordio ufficiale nel secondo Slam stagionale dopo il trionfo agli Australian Open e la recente finale agli Internazionali d’Italia.

Orario e precedenti tra Sinner e Rinderknech

Il match si disputerà nella sessione serale sul campo parigino e non inizierà prima delle ore 20:15. I due si sono già incontrati tre volte nel circuito ATP: Sinner è in vantaggio con due vittorie contro una. Il loro ultimo confronto risale al 2022, quando l’italiano si impose in due set. Rinderknech ha invece vinto il primo scontro diretto nel 2021 agli ottavi dell’ATP di Lione.

Dove vedere Sinner-Rinderknech in TV e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta TV su Eurosport, canale incluso nei pacchetti Sky. Per lo streaming, il match sarà visibile su Sky Go, NOW, DAZN, Timvision e Discovery+, tutte piattaforme che trasmettono in esclusiva le partite del Roland Garros 2025.