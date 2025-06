Jonathan Anderson nominato direttore creativo unico di Dior: una nuova era per la maison francese

Jonathan Anderson è il nuovo direttore creativo di Dior, segnando l'inizio di una straordinaria era per la maison francese. Con la sua visione innovativa, guiderà le collezioni femminili, maschili e haute couture, riportando l'eleganza e la coesione che hanno reso celebre il marchio. Scopri come il talento di Anderson trasformerà il futuro di Dior.

Jonathan Anderson, celebre stilista nordirlandese, è stato ufficialmente nominato direttore creativo unico di Dior, assumendo la guida delle collezioni femminili, maschili, haute couture e accessori. La decisione, annunciata il 2 giugno 2025, segna una svolta storica per la maison francese, riportando a una direzione artistica unificata come ai tempi di Christian Dior.

Anderson, già direttore creativo di Loewe dal 2013 e fondatore del suo omonimo marchio JW Anderson, era stato nominato responsabile delle collezioni maschili di Dior nell'aprile 2025. Con questa nuova nomina, succede a Maria Grazia Chiuri, prima donna a ricoprire il ruolo di direttrice creativa della maison, che ha guidato le collezioni femminili dal 2016.

Delphine Arnault, presidente e CEO di Christian Dior Couture, ha espresso grande fiducia nella visione di Anderson, sottolineando la sua capacità di coniugare innovazione e rispetto per il patrimonio del marchio. "Jonathan è uno dei più grandi talenti creativi della sua generazione. La sua firma artistica unica sarà una risorsa fondamentale per scrivere il prossimo capitolo della storia di Dior", ha dichiarato Arnault.

Durante il suo mandato in Loewe, Anderson ha trasformato il marchio in uno dei più acclamati nel panorama della moda di lusso, con collezioni audaci e innovative che hanno riscosso successo sia critico che commerciale. Sotto la sua guida, le vendite di Loewe sono cresciute significativamente, passando da circa 230 milioni di euro nel 2014 a una cifra compresa tra 1,5 e 2 miliardi di euro nel 2024, secondo le stime degli analisti.

La nomina di Anderson arriva in un momento di rinnovamento per Dior, che nel 2024 ha registrato un calo delle vendite a 8,7 miliardi di euro, rispetto ai 9,5 miliardi dell'anno precedente. Con questa nuova leadership creativa, la maison punta a rilanciare il brand e a riconquistare il favore dei consumatori in un mercato del lusso in evoluzione.

Anderson presenterà la sua prima collezione maschile per Dior il 27 giugno 2025 a Parigi, mentre la collezione femminile debutterà a settembre. Il suo primo show di haute couture è previsto per gennaio 2026. Nonostante i nuovi impegni, continuerà a essere coinvolto nel suo marchio JW Anderson.

Con una carriera costellata di successi e riconoscimenti, tra cui il titolo di "Designer of the Year" ai Fashion Awards nel 2023 e 2024, Anderson è pronto a imprimere la sua visione distintiva su Dior, inaugurando una nuova era per la storica maison francese.