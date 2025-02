Scomparsa di Alex Benedetti, chi era il direttore di Virgin Radio: una vita dedicata alla musica e allo sport

Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio, è deceduto oggi, 10 febbraio 2025, a Milano all'età di 53 anni. Originario di Udine, Benedetti si era trasferito a Milano nel 1999, iniziando la sua carriera nel mondo della musica fin da giovane, lavorando in discoteche e stazioni radiofoniche.

Nel 1994, poco più che ventenne, era approdato a Radio Italia Network come tecnico di regia e produzione. Nel 2007, era entrato a far parte di Virgin Radio, emittente del Gruppo Mediaset, inizialmente come programmatore musicale, poi come responsabile della programmazione musicale, fino a diventare 'station manager' nel 2018.

Appassionato di sport, in particolare di Formula 1 e calcio, Benedetti amava anche i videogiochi e il cinema. Al momento, non ci sono elementi chiari che possano spiegare le circostanze della sua morte. Gli investigatori stanno ascoltando collaboratori e dipendenti dell'emittente di via Turati, ma finora non è emerso nulla di preciso e gli accertamenti proseguono a tutto campo.

In segno di lutto, la serata di gala che si sarebbe dovuta tenere questa sera a Sanremo, a Villa Nobel, con artisti in gara e rappresentanti delle case discografiche per inaugurare ufficialmente le attività di RadioMediaset al Festival, è stata annullata.