Adrien Rabiot: Allegri come un padre, ma la Juventus non ha fatto abbastanza per trattenermi

Adrien Rabiot si apre in un'intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport, rivelando il suo legame speciale con Allegri e le sfide vissute alla Juventus. Ora al Marsiglia, il talento francese riflette sul passato e sulle opportunità future, incluso un possibile trasferimento al Milan. Scopri le sue parole e le emozioni che accompagnano questo nuovo capitolo della sua carriera.

Adrien Rabiot, attualmente centrocampista dell'Olympique Marsiglia, ha rilasciato un'intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato del suo passato alla Juventus, del rapporto con Massimiliano Allegri e delle prospettive future, incluso un possibile approdo al Milan.

Rabiot ha espresso gratitudine per gli anni trascorsi in bianconero, sottolineando come l'esperienza alla Juventus sia stata fondamentale per la sua crescita professionale e personale: "Se oggi posso gestire certe responsabilità, lo devo al fatto di aver potuto maturare in un club come la Juve, dove alla fine ero uno dei capitani".

Il centrocampista francese ha parlato anche del suo legame con Allegri, recentemente nominato allenatore del Milan: "Max è un po' 'mio papà', ha mentalità vincente, e se mi chiama...". Rabiot ha rivelato di sentire spesso Allegri, lasciando intendere una possibile futura collaborazione.

Riguardo alla sua partenza dalla Juventus, Rabiot ha dichiarato: "C’era un interesse perché si continuasse insieme. Anche Thiago Motta mi aveva chiamato, ma Giuntoli non ha fatto il necessario per convincermi. E non ho avuto la sensazione che volesse costruire qualcosa di importante. Vista la loro stagione caotica, forse ho avuto ragione".

Infine, Rabiot ha espresso frustrazione per la mancanza di acquisti all'altezza da parte della Juventus negli ultimi anni: "Già da qualche anno non erano stati fatti acquisti all’altezza della Juve e questo mi frustrava perché avevo l’impressione che in campo fossimo in pochi a fare il necessario".

Attualmente, Rabiot è uno dei leader dell'Olympique Marsiglia e della nazionale francese, continuando a brillare sia a livello di club che internazionale.