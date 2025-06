Sergio Muniz: la malattia del figlio Yari, la polemica sulla blackface e la vittoria all'Isola dei Famosi

Sergio Muniz, attore e modello spagnolo naturalizzato italiano, ha recentemente condiviso aspetti intimi della sua vita, tra cui la malattia rara del figlio Yari, la controversia sulla blackface durante la sua partecipazione a Tale e Quale Show e il ricordo della sua vittoria a L'Isola dei Famosi.

La malattia del figlio Yari

Nel 2021, Muniz e la compagna Morena Firpo, insegnante di yoga, hanno accolto il loro primo figlio, Yari. A soli dieci mesi, al bambino è stata diagnosticata l'epidermolisi bollosa, una malattia genetica rara che rende la pelle estremamente fragile, tanto che i bambini affetti vengono spesso chiamati "bambini farfalla".

Muniz ha parlato pubblicamente della condizione del figlio, sottolineando la necessità di maggiori investimenti nella ricerca per trovare cure efficaci. Nonostante le difficoltà, la famiglia affronta la situazione con forza e speranza, cercando di garantire a Yari una vita il più normale possibile.

La polemica sulla blackface a Tale e Quale Show

Nel 2020, durante la sua partecipazione a Tale e Quale Show, Muniz ha impersonato il rapper Ghali, utilizzando un trucco scuro per il viso. Questo gesto ha suscitato polemiche, in quanto considerato un esempio di blackface, una pratica offensiva e razzista.

Ghali ha espresso il suo disappunto sui social media, sottolineando l'inopportunità dell'imitazione. Muniz si è successivamente scusato pubblicamente, dichiarando di non essere a conoscenza delle implicazioni storiche e culturali della blackface e affermando che l'intento era solo quello di omaggiare l'artista.

La vittoria all'Isola dei Famosi

La carriera di Muniz ha avuto una svolta significativa nel 2004, quando ha partecipato e vinto la seconda edizione de L'Isola dei Famosi. Dopo 57 giorni di permanenza sull'isola, molti dei quali trascorsi in solitudine sull'"ultima spiaggia", Muniz è stato proclamato vincitore, ottenendo un premio di 200.000 euro, metà dei quali destinati in beneficenza.

Questa esperienza ha aumentato la sua popolarità in Italia, permettendogli di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo, sia come attore che come cantante.

Confessioni sulla vita privata

In una recente intervista, Muniz ha parlato apertamente della sua vita sentimentale passata, ammettendo di essere stato "infedele e farfallone" in alcune fasi della sua vita. Ha anche espresso il suo disagio nei confronti del gossip e delle etichette che gli sono state attribuite, sottolineando di essere una persona riservata e lontana dalla vita mondana.

Attualmente, Muniz vive una vita tranquilla con la compagna Morena Firpo e il figlio Yari, dedicandosi alla famiglia e alle sue passioni artistiche.