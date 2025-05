Chi è Ibiza Altea all'Isola dei Famosi 2025: origini, lavoro, figlio e la tragedia del fidanzato scomparso

Ibiza Altea, modella italoamericana e concorrente de L’Isola dei Famosi 2025, è tra i volti più attesi del reality condotto da Veronica Gentili, in onda da mercoledì 7 maggio. Nata ad Atlanta (Georgia, USA) nel 1999, oggi ha 26 anni ed è attiva su Instagram come @ibizaltea, dove condivide scatti della sua carriera da attrice e modella. Alta 1,76 m, attualmente vive a Milano, ma dopo il trasferimento in Italia ha vissuto a Vicenza, studiando presso l’Istituto Aeronautico San Filippo Neri.

Ibiza ha un figlio di 5 anni, Angel Gabriel, nato dalla relazione con Davide Pilotto, scomparso tragicamente il 5 agosto 2020 in un incidente stradale mentre si dirigeva a Jesolo. L’auto, una Opel Insignia, è finita nel torrente Orolo a Lobia di Vicenza. Davide aveva 23 anni, e con lui viaggiava Camilla Marcante, rimasta gravemente ferita. La dinamica dell’incidente è stata oggetto di indagini, durante le quali è emersa l’ipotesi che a guidare fosse l’amica, che ha negato ogni responsabilità. Ibiza ha raccontato il dolore di quel giorno, quando ricevette la notizia alle sette del mattino dalla madre di Davide. I due erano legati da tre anni, con una relazione intensa e altalenante, ma profondamente uniti.