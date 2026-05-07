Sergio Muniz e Morena Firpo, la battaglia del figlio contro la sindrome dei bambini farfalla

Sergio Muniz e Morena Firpo raccontano la malattia rara del figlio colpito da epidermolisi bollosa. La diagnosi è arrivata dopo una piccola ferita al dito e ha cambiato la vita della famiglia, che oggi affronta tutto senza rinunciare ai viaggi e alla quotidianità.

Una piccola vescica comparsa sul dito del loro bambino aveva fatto pensare a un’irritazione senza conseguenze. Dopo visite, controlli e giorni trascorsi tra ospedali e attese, Sergio Muniz e Morena Firpo hanno scoperto che il figlio era affetto da epidermolisi bollosa, una rara malattia genetica conosciuta anche come sindrome dei “bambini farfalla”. La coppia ha raccontato la propria esperienza durante la trasmissione televisiva “People - Cambia il tuo punto di vista”.

Morena Firpo ha ricordato il momento della diagnosi come uno dei più difficili della loro vita. I medici spiegarono che il caso del bambino era estremamente raro, con pochissimi episodi simili segnalati nel mondo. La patologia rende la pelle molto fragile e soggetta a lesioni anche per contatti minimi, anche se nel caso del piccolo la forma sarebbe meno aggressiva rispetto ad altre varianti conosciute.

«Quando ti dicono che tuo figlio ha una malattia rara ti senti crollare tutto addosso», ha raccontato la madre, descrivendo i primi giorni come un periodo pieno di paura, domande e continui spostamenti negli ospedali. Anche Sergio Muniz ha ricordato lo choc iniziale e la sensazione di smarrimento provata subito dopo la nascita del figlio.

Dopo il primo impatto, però, i due genitori hanno deciso di reagire. Hanno spiegato di non aver mai voluto fermare la loro vita né trasmettere al bambino l’idea di dover rinunciare a esperienze e normalità. Per questo hanno continuato a viaggiare insieme a lui, compresa una vacanza in India, meta che faceva già parte della loro quotidianità prima della malattia.

La famiglia ha imparato a vivere concentrandosi sulle piccole cose. Il mare, per esempio, è diventato uno dei luoghi preferiti del bambino perché l’acqua gli dà sollievo e benessere. «Non volevamo smettere di vivere e non vogliamo che lo faccia lui», hanno spiegato durante il racconto televisivo.

Un sostegno importante è arrivato anche dall’associazione Le Ali di Camilla, che li ha aiutati soprattutto nei primi mesi, quando cercavano informazioni e punti di riferimento per affrontare la malattia. Muniz ha parlato anche dell’importanza della ricerca scientifica, spiegando che ogni passo avanti può essere utile non solo per questa patologia ma anche per altre malattie rare.

Il bambino, nonostante la giovane età, avrebbe già sviluppato una forte consapevolezza della propria condizione. Quando gli altri bambini gli chiedono il motivo delle ferite sulle mani, risponde serenamente di essere un “bambino farfalla”. Un atteggiamento che, secondo i genitori, ha insegnato loro a essere più pazienti e a non dare nulla per scontato.