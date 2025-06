Roma, 19enne accoltellato davanti alla metro Lucio Sestio: è grave

Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato al petto nella notte tra sabato e domenica davanti alla fermata della metropolitana Lucio Sestio, nel quartiere Don Bosco, zona Tuscolana, a Roma. Il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’aggressione è avvenuta intorno alla mezzanotte. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si trovava in compagnia della fidanzata quando sarebbe stato avvicinato da un gruppo di ragazzi, identificati dalla giovane come peruviani che lei conosceva solo di vista. Stando a quanto riferito alla Squadra Mobile, i ragazzi si sarebbero avvicinati senza alcun apparente motivo e uno di loro avrebbe colpito il 19enne con un fendente al petto.

Leggi anche Prato, 37enne accoltellato a morte in strada: fermati due giovani albanesi

Le indagini sono attualmente in corso. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell'accaduto. Le telecamere di sorveglianza presenti nella zona non avrebbero ripreso l'aggressione, ma sono in corso ulteriori accertamenti da parte della polizia per identificare i responsabili e chiarire il movente dell’attacco.