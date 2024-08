Roma - lite in metro per posto a sedere: 28enne accoltellato

A quel punto sarebbe scoppiata una lite culminata con l'accoltellamento.

Attualità - Un cittadino gambiano di 28 anni è stato ferito a coltellate al torace, intorno alle 8 di oggi 8 agosto a Roma, all'interno di un treno della Metro C dopo una lite per un posto a sedere. Da una prima ricostruzione dei Carabinieri il 28enne avrebbe invitato due cittadini, probabilmente egiziani, che erano sdraiati sui sedili a sedersi correttamente per lasciare spazio anche agli altri. A quel punto sarebbe scoppiata una lite culminata con l'accoltellamento. Uscito dalla metro, il 28enne è stato soccorso dal 118 e dai militari della stazione di Tor Vergata e trasportato in codice rosso al Policlinico Tor Vergata. I due aggressori sono stati rintracciati e fermati ma è ancora in corso la loro identificazione. Nel corso della colluttazione, a quanto si apprende, i due avrebbero anche tentato di rubare il cellulare al ragazzo. Indagini sono ancora in corso.