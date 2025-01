Roma, 14enne accoltellato in metro: fermato il presunto aggressore grazie alla vittima

La Polizia ha fermato un uomo accusato di aver accoltellato un 14enne nel pomeriggio di venerdì 3 gennaio all'interno di un vagone della metro C alla fermata Borghesiana. Il sospetto, un 46enne di origini rumene e senza fissa dimora, è stato individuato lunedì sera in via Casilina, riconosciuto dalla vittima mentre si trovava a bordo dello stesso convoglio della metro C.

Il ragazzo, in compagnia di un amico, ha notato l'aggressore, che indossava ancora gli stessi abiti del giorno dell'attacco. Dopo essersi riconosciuti reciprocamente, il presunto aggressore ha minacciato la vittima e tentato nuovamente di aggredirla, fuggendo alla stazione Granito. I due amici, mantenendo la calma, lo hanno seguito a distanza mentre il 14enne avvisava il padre.

Il genitore, restando in contatto con la Sala operativa della Questura, ha raggiunto il figlio e si è unito all'inseguimento, fornendo aggiornamenti in tempo reale alla Polizia. L'uomo è stato infine bloccato in via Caterina 20 da agenti del distretto Casilino, nonostante avesse opposto resistenza con calci e violenza.

Il fermato, trovato in stato di alterazione alcolica e già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti di resistenza a pubblico ufficiale, è accusato di tentato omicidio. Nei pressi del luogo dell'arresto, gli agenti hanno recuperato un coltello di circa 15 cm, sequestrato come possibile arma del crimine.

Roma-Lazio: probabili formazioni, orario e dove seguirla in tv e streaming - Cresce l'attesa per il derby della Capitale tra Roma e Lazio, in programma oggi, domenica 5 gennaio 2025, alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Questo incontro serale rappresenta una novità, poiché negli ultimi anni la stracittadina si è disputata nel pomeriggio per motivi di sicurezza.

Aggressione in pronto soccorso a Roma: donna arrestata per calci e pugni al personale sanitario - Giovedì pomeriggio, presso l'ospedale Sandro Pertini di Roma, una donna di 42 anni, italiana e senza fissa dimora, ha aggredito un'infermiera e un'operatrice socio-sanitaria nel pronto soccorso, colpendole con calci e pugni dopo che le era stato negato il ricovero.

Rc auto in aumento: da Milano a Roma, i rincari del 2024 per gli automobilisti italiani - Il 2024 inizia con notizie poco favorevoli per gli automobilisti italiani, con un significativo aumento delle tariffe Rc auto. Secondo i dati dell’Osservatorio di Facile.it, il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote è salito a 643,95 euro, segnando un incremento del 6,19% rispetto all’anno precedente.