Napoli, tentano rapina a un distributore e accoltellano due benzinai: fermati due giovani

Due giovani sono stati fermati dalla Polizia a Napoli per la presunta responsabilità in una violenta rapina con accoltellamento avvenuta in via Domenico Fontana, nel quartiere Arenella. I due sono accusati di tentata rapina aggravata e duplice tentato omicidio.

L’episodio è avvenuto nella serata di venerdì, intorno alle 20. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, tre persone hanno tentato di rapinare due dipendenti di un distributore di carburante. Le vittime, un 63enne e un 67enne entrambi napoletani, hanno cercato di difendersi, dando origine a una violenta colluttazione.

Durante lo scontro, i due lavoratori sono stati feriti con un’arma da taglio. Soccorsi e trasportati d’urgenza all’ospedale Cardarelli, sono stati medicati e successivamente dimessi. Le prognosi parlano di 30 e 20 giorni per ferite riportate agli arti.

Le indagini della Polizia hanno portato rapidamente all’identificazione e al fermo di due dei tre presunti responsabili. Le autorità continuano le ricerche per rintracciare il terzo complice.