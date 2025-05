Prato, 37enne accoltellato a morte in strada: fermati due giovani albanesi

Prato, 37enne accoltellato a morte in strada: fermati due giovani albanesi

Omicidio a Prato, dove un uomo di 37 anni, Vladimir Lleshi, è stato ucciso a coltellate durante una lite scoppiata in una zona residenziale. Il fatto è avvenuto sotto gli occhi di alcuni passanti e ha scosso profondamente la città. La polizia ha fermato due giovani di 17 e 19 anni, entrambi di origine albanese, ritenuti responsabili dell'aggressione mortale. I due sono stati rintracciati in serata dalla squadra mobile e condotti in questura, dove sono stati interrogati a lungo dal sostituto procuratore Valentina Cosci, titolare dell’inchiesta. L’ipotesi di reato formulata è omicidio volontario.

Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe degenerata per motivi ancora ignoti. Uno dei due ragazzi avrebbe estratto un coltello e colpito la vittima con fendenti mortali. I tentativi di soccorso si sono rivelati inutili: Lleshi è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le motivazioni alla base del violento scontro, senza escludere l’ipotesi di dissidi personali o legami con ambienti criminali giovanili.

Il minore è stato affidato alla giustizia minorile, mentre il diciannovenne resta in fermo in attesa della convalida. La comunità albanese locale, profondamente colpita, si è stretta intorno alla famiglia della vittima, chiedendo giustizia e verità per una tragedia che ha sconvolto l’intero quartiere.

