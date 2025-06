Incendio nella notte al Viola Park: evacuato il padiglione dei giovani calciatori della Fiorentina, quattro intossicati

Paura nella notte al Viola Park di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, dove un incendio è divampato nel padiglione che ospita le stanze dei giovani calciatori della Fiorentina. Le fiamme si sono propagate intorno alle 2:15 nel blocco denominato padiglione C Sud, costringendo all’evacuazione immediata dell’area.

Quattro persone – tre ragazzi del settore giovanile e un accompagnatore adulto – sono rimaste intossicate dal fumo e sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non risultano gravi.

Leggi anche Bari, fratello e sorella muoiono nell'incendio di casa a Cassano delle Murge

L’incendio, partito da una stanza del padiglione, si è velocemente esteso al corridoio, danneggiando diverse porte e parte del soffitto, che funge anche da copertura dell’edificio. L’intervento dei vigili del fuoco del comando di Firenze, con il supporto del distaccamento di Pontassieve, ha visto impegnati circa 20 operatori con autoscale, autobotti e carro aria, sotto il coordinamento di un funzionario.

Le operazioni di spegnimento, rese difficili dalla conformazione della struttura, si sono concluse intorno alle 6:15. A causa dei danni strutturali, il padiglione è stato dichiarato inagibile fino a nuova verifica.

Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi sul posto e disposto il trasporto in ospedale delle persone coinvolte. Restano ancora da accertare le cause dell’incendio, attualmente al vaglio degli inquirenti.