Milano, incendio all'ospedale Sacco: evacuato un padiglione

Un principio d’incendio ha interessato questa mattina un padiglione dell’ospedale Sacco di Milano. L’area è stata evacuata in via precauzionale, senza conseguenze per pazienti e operatori.

Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 10 nel padiglione 16 del Sacco, coinvolgendo una porzione dell’archivio della diagnostica. Il fumo ha rapidamente raggiunto alcune stanze dove erano in corso visite ed esami clinici.

Medici, infermieri e personale tecnico hanno interrotto le attività e accompagnato all’esterno i pazienti presenti, attivando le procedure di emergenza. L’intervento coordinato con i vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere l’incendio in tempi rapidi.

Nessuna persona ha riportato ferite o segni di intossicazione. I soccorritori, arrivati con circa trenta unità, hanno messo in sicurezza i locali interessati e avviato le operazioni di bonifica dell’area colpita.

Il padiglione resta temporaneamente inutilizzabile per consentire le verifiche tecniche e il ripristino degli ambienti. Le attività sanitarie sono state riorganizzate negli altri spazi dell’ospedale.