Paolini-Yuan al Roland Garros 2025: orario, precedenti e dove vederla in diretta TV

Jasmine Paolini è pronta a esordire al Roland Garros 2025. Oggi, domenica 25 maggio, la tennista italiana sfida Yuan Yue, numero 62 del ranking WTA, nel primo turno dello Slam parigino, secondo appuntamento stagionale del Grande Slam dopo gli Australian Open, vinti da Jannik Sinner.

Paolini torna in campo dopo lo straordinario successo agli Internazionali d’Italia, dove ha conquistato il titolo battendo Coco Gauff in finale. La sfida contro Yuan si giocherà sul campo Suzanne-Lenglen ed è il quarto match in programma, con orario stimato non prima delle 18:30.

Precedenti e dove seguire la partita in TV e streaming

Le due giocatrici si sono affrontate due volte in carriera e il bilancio è nettamente favorevole all’azzurra: Paolini conduce 2-0. L’ultimo scontro diretto risale al WTA di Wuhan 2024, dove Jasmine ha vinto in due set nel terzo turno.

La partita tra Paolini e Yuan sarà trasmessa in diretta TV su Eurosport, disponibile per gli abbonati Sky. In alternativa, sarà possibile seguire lo Slam anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW, DAZN, Timvision e Discovery+.