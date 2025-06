Damiano David protagonista in TV giapponese tra morra cinese e martellate

Damiano David, il carismatico frontman dei Måneskin, ha incantato il pubblico giapponese con un'esibizione inaspettata durante il programma Day Day. Tra morra cinese e momenti esilaranti, il cantante ha dimostrato ancora una volta il suo spirito giocoso, regalando attimi di pura comicità. Scopri di più su questa avventura indimenticabile!

Damiano David, frontman dei Måneskin, è stato protagonista di un momento surreale durante la sua partecipazione a un programma della televisione giapponese. Attualmente in visita in Giappone, il cantante è stato ospite dello show “Day Day” trasmesso dall’emittente Ntv.

Nel corso della trasmissione, David ha preso parte a una sfida in studio a metà tra il gioco e lo sketch comico. In ginocchio davanti a un avversario, si è cimentato in una versione spettacolare della morra cinese, dove il perdente deve reagire in pochi secondi per proteggersi la testa con un casco da cantiere. In caso contrario, è previsto un colpo con un martello giocattolo.

Il siparietto è stato condiviso dal profilo TikTok ufficiale della trasmissione e ha rapidamente fatto il giro dei social. Il video è diventato virale anche su X (ex Twitter), grazie alla diffusione da parte dell’account Grande Flagello, noto per rilanciare contenuti curiosi e virali.

La performance inaspettata di Damiano David ha attirato l’attenzione di fan e utenti online, che hanno commentato con entusiasmo il suo spirito ironico e la capacità di mettersi in gioco anche in contesti televisivi molto lontani da quelli occidentali.