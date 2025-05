Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: Sogno una nuova vita insieme a lui

"Il destino ci ha messi sulla stessa via", ha dichiarato Bianca Guaccero nel corso dell'intervista a Verissimo, andata in onda sabato 31 maggio. L’attrice ha raccontato per la prima volta in televisione il legame nato con Giovanni Pernice, ballerino e suo compagno, conosciuto durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

L'intervista, registrata a marzo, pochi mesi dopo la vittoria dello show su Rai 1, ha mostrato una Guaccero radiosa, nel pieno di un periodo di grande felicità sia personale che professionale. Nel salotto di Silvia Toffanin, l’attrice ha ricordato come il rapporto con Pernice sia nato sul palcoscenico, ma cresciuto con autenticità anche lontano dalle telecamere.

"Oltre a essere stato uno straordinario maestro di ballo, Giovanni ha tirato fuori tutto il meglio di me. Nel ballo come nella vita. Lui mi conosce, lui mi vede per quella che sono. Con lui non posso fingere", ha detto Guaccero, parlando con emozione della loro intesa profonda.

Ha poi aggiunto: "Mi fa evolvere, crescere umanamente. E questa è una delle cose più importanti in un rapporto tra uomo e donna".

Nel corso dell’intervista, Bianca si è commossa leggendo una lettera scritta dalla figlia Alice, nata nel 2014 dal matrimonio con Dario Acocella, conclusosi nel 2017. "Non c'è cosa più importante di te e di papà. Ti amo con un amore che non si può descrivere a parole. La nostra famiglia ha un legame che non finirebbe neanche se cascasse il mondo", ha scritto la bambina, toccata dalla separazione ma ora serena nel vedere la madre nuovamente innamorata.

"Avevo paura all’inizio", ha confidato Guaccero, "perché sia Giovanni che Alice meritano il loro tempo per costruire un rapporto. Lui ha molto rispetto e non ha mai cercato di sostituire la figura del padre. Alice si diverte con lui, li lascio liberi di comunicare. Questo mi dà pace".

Alla domanda di Silvia Toffanin su quale sia il loro sogno, l’attrice ha risposto con sincerità: "Il sogno è stato il nostro incontro. Ha riportato il mio cuore a sorridere. L’ho aspettato tanto. Vorrei costruire una nuova vita con lui".