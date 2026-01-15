Bianca Guaccero festeggia 45 anni, la dedica di Giovanni Pernice

Un compleanno raccontato con parole intime e ricordi di sala prove: Bianca Guaccero spegne 45 candeline e Giovanni Pernice le dedica un messaggio che riassume un anno di amore nato tra danza e televisione.

Nel giorno del suo compleanno, Giovanni Pernice ha scelto i social per rivolgere a Bianca un pensiero affettuoso, definendola la donna più bella del mondo e sottolineando il legame che li unisce anche lontano dai riflettori.

L’attrice ha ricambiato condividendo il messaggio e aggiungendo una dedica personale: ha ricordato il primo incontro in sala prove e la sensazione di aver trovato, in Bianca Guaccero, una persona capace di racchiudere mille sfumature senza mai diventare prevedibile.

Leggi anche Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, sintonia speciale e ammissione di felicità a Ballando con le Stelle

La loro storia è iniziata durante l’ultima edizione di Ballando con le stelle, quando lei partecipava come concorrente e lui era il suo insegnante. Prova dopo prova, la complicità professionale si è trasformata in un sentimento sempre più evidente.

La passione comune per la danza ha fatto da collante, accompagnando la coppia fino alla vittoria nel programma e rendendo pubblico un rapporto che, in poco tempo, è diventato uno dei più seguiti e raccontati della televisione italiana.